Suicobach Repudia Intromisión de la CNTE en Informe Anual

Tapachula, Chiapas; 29 de Diciembre.- Trabajadores del Sindicato Único e Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), repudió la intromisión de maestros que presuntamente pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al entrometerse en asuntos que no son de su incumbencia.

En rueda de prensa el dirigente del Suicobach, Víctor Manuel Pinot Juárez, convocó a los integrantes del sindicato a no caer en la provocación, pero reiteró su repudió a la gente ajena que intentó boicotear el informe anual de actividades.

Afortunadamente, destacó, el informe se efectuó con el aval de 3 mil 200 trabajadores sindicalizados, a un costado de la rotonda a Belisario Domínguez.

El dirigente responsabilizó a algunos de sus excompañeros sindicalizados José Ranulfo Navarro Mazariegos, Cristina Meléndez, Sinar Cruz Montero y Fernando Serrano, quienes son los principales instigadores para que gente de la Coordinadora llegara no sólo a boicotear el informe sino a realizar agresiones, a cometer actos vandálicos y retener ilegalmente a cinco personas.

Informó que acudieron a la Fiscalía de Justicia a interponer la denuncia correspondiente, donde además pidieron que se sancione a los que violentaron y quemaron dos vehículos.

Pinot Juárez indicó que la CNTE hace muy mal al entrometerse en actos que no son de su incumbencia, porque el Suicobach es un sindicato independiente que no pertenece a ninguna sección del SNTE ni de la CNTE. EL ORBE/Rodolfo Hernández González