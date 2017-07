A Punto de Derrumbarse Escuela Afectada por Sismo

En Fraccionamiento “Solidaridad 2000”.

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio de 2017.- “Con eso de que se impuso la reforma educativa y el Gobierno dice que no se deben dar cuotas de cooperación en escuelas y ni ayuda, los padres de familia se niegan a dar un apoyo económico para brindar los servicios elementales en la primaria federal ‘José Emilio Grajales’, del fraccionamiento Solidaridad 2000”.

Así se expresó el director del plantel, Ramón Hernández Pérez, quien añadió, “también la infraestructura de la escuela está toda fracturada, con las lluvias hay una gran filtración de agua por el techo de cada una de las aulas y con tantos sismos tememos que pueda caerse.

“Para cubrir esas necesidades tenemos que realizar eventos para recaudar fondos y poder pagar al velador, ya que hay muchos ladrones, y de no hacerlo los ladrones se meten a robar pertenencias de la escuela, las que sirven para la enseñanza del alumnado”, señaló.

Puntualizó, “son pocos los padres que dan su aportación en ayuda de la escuela, pero muchos se han quedado con eso de que el Gobierno dice que no se pague ninguna cuota, al menos un 60 por ciento no colabora y los recursos son para mantenimiento y compra de artículos para el plantel”.

Enfatizó, “ya han ocurrido robos en la escuela por eso es muy necesario el velador, al que ya se le debe parte de su sueldo, además, tenemos el proyecto de comprar ventiladores y computadoras que ayuden al mejoramiento de la calidad educativa”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar