Beneficiarios de Prospera Denuncian Irregularidades

* Vocales Usan el Programa con Tintes Políticos.

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio de 2017.- Titulares de Prospera se quejan que las Vocales cometen irregularidades y que al programa le dan tintes políticos, por lo que solicitan la intervención de las autoridades de Sedesol en la Ciudad de México, informó el presidente de la colonia Colinas del Rey, Alfredo Barrios Díaz.

En entrevista, dijo que desde el 28 de Febrero de 2017 envió un documento a la Secretaría de Desarrollo Social en la capital del país, con copia al jefe de unidad de atención regional de Sedesol, Fernando Bermúdez Olivera, pero no ha habido ninguna respuesta.

Se trata de un programa que, de acuerdo con su slogan, no puede ser condicionado con fines políticos, pero las Vocales condicionan ese proyecto de ayuda social; además, las obligan a que aporten 10 Pesos cada que hay junta, de lo contrario las amenazan con quitarles el apoyo económico enviado por el Gobierno Federal con la finalidad de combatir la pobreza y el rezago en materia social, aseguró.

Barrios Díaz manifestó que si no cooperan económicamente o si no hacen acto de presencia en eventos de carácter político, las amenazan con quitarles el programa, situación que ya tiene hartas a las señoras beneficiarias que no quieren más abusos de parte de las autoridades en turno.

Calificó de lamentable que las autoridades de Sedesol hagan caso omiso a una denuncia sobre irregularidades en sus programas, como es el de Prospera, por lo que ante el silencio y complicidad de los funcionarios, dijo, ya han enviado un documento a la contraloría para que se hagan las investigaciones correspondientes.

Aunque no reveló nombres, acusó a autoridades del Ayuntamiento de Tapachula que preside Neftalí Del Toro Guzmán, de utilizar a las titulares o beneficiarias del programa Prospera con fines políticos y electoreros. EL ORBE/Rodolfo Hernández González