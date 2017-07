Preocupante el Excesivo Consumo de Productos Chatarra  en la Población

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio.- “Vemos con preocupación el excesivo consumo que hace la población de productos chatarra, porque tarde o temprano afectará la salud de esos consumidores”, expresó, Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco. “Asimismo, nos preocupa lo del arroz sintético importado, porque es una chatarra, según se ha venido manejando en la redes sociales y no conocemos que las autoridades involucradas en el tema hayan investigado y dado a conocer sus resultados. “Por lo que hacemos un llamado a la Secretaría de Salud, de Economía, Hacienda y SAGARPA, por ser las que tienen que ver en la revisión fitosanitaria, autorizaciones, ingresos de los productos y de su calidad para el consumo humano”, afirmó. Enfatizó, “lo que el pueblo consume de productos de importaciones, no está siendo certificado por las instancias del Gobierno mexicano, eso se ha venido demostrando en la realidad, y en consecuencia se ha dejado de proteger la salud de la población. “Las importaciones de productos transgénicos para consumo animal, al llegar a México, por no haber la estricta revisión y seguimiento de las autoridades, se van al mercado y terminan siendo consumidos por la gente, eso a la postre resulta dañino al generar cáncer y otras enfermedades raras”, dijo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar