Habitantes de la Colonia Palmeras sin Electricidad Desde el Domingo

Tapachula, Chiapas; 4 de Julio.- Habitantes de la colonia Palmeras, al suroriente de la ciudad, denunciaron que desde el domingo están sin electricidad. La tromba que azotó la región provocó la caída de árboles que rompieron el cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijeron. Lamentaron que hasta ayer martes aún continuaban sin el servicio y a pesar que hicieron los reportes con toda oportunidad, la empresa de clase mundial no se ha dignado a rehabilitar el tendido eléctrico. Señalaron que a muchos ya se les echaron a perder sus alimentos, además, necesitan que funcionen los ventiladores porque aparte de que hay mucho calor, no se soporta la gran cantidad de zancudos. En las diversas tiendas los propietarios ya han reportado que se les han echado a perder algunos de los productos que requieren refrigeración, como son leche, queso, crema, yogurt, entre otros productos. Las cuadrillas de la CFE no se han aparecido para componer el cableado, pero para enviar con toda oportunidad los recibos con los altos cobros sí son buenos y quien por algún olvido o por no tener dinero no pagan, inmediatamente les llegan a suspender el servicio, sostuvieron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González