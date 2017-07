Iniciaron la Siembra de Soya con Semillas Criollas

Tapachula, Chiapas, 5 de julio.- De doce mil hectáreas que tienen previsto cultivar integrantes de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, apenas llevan sembrado el 30 por ciento, informó su presidente, Cruz López Durán.

Recordó que como resultado de las restricciones que existen por la semilla transgénica están utilizando variedades criollas, las cuales no tienen el mismo rendimiento y requieren de más labores culturales, pero no existía otra alternativa.

Las 750 familias que se encuentran integradas en ese organismo agrícola, en los municipios de Tapachula, Mazatán, Metapa de Domínguez y Tuxtla Chico, tienen fincadas sus esperanzas que durante esta temporada les vaya bien, a pesar que la variedad de semilla no tiene el mismo rendimiento que la transgénica.

Precisó que en lo que va del año el precio de la soya se ha mantenido bastante bajo y ha oscilado en los seis mil doscientos pesos, mientras el precio de garantía es de seis mil seiscientos pesos.

López Durán señaló que esta siembra se encuentra enmarcada en la temporada primavera verano y esperan que las lluvias les traigan beneficios, toda vez que se trata de un producto bastante delicado que sufre afectaciones si hay agua exceso y si hay escasez también sufre daños tanto la planta como en el rendimiento. EL ORBE/Rodolfo Hernández González