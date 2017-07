Se Desplomó la Venta de Carne en Mercados

Tapachula, Chiapas, 5 de julio.- Como resultado de la falta de circulante a causa de la crisis económica, se desplomaron las ventas, informó el presidente de la Unión de Tablajeros de los Mercados de Tapachula, José Andrés Ruiz Romero.

También le atribuyó que las personas que viven en las comunidades rurales sus ingresos económicos son bastante bajos y no les alcanza para comprar carne de res cuando vienen a surtirse de sus productos alimenticios.

Otro de los factores es que con la llegada de las lluvias los campesinos ya no pueden tener sus mismos ingresos y eso también les impide venir al mercado, mientras que el resto de la población urbana opta por ir a los supermercados en lugar de acudir al mercado y comprar carne fresca y de calidad.

Ruiz Romero señaló que con tal de apoyar en la economía familiar bajaron algunos precios. El kilo de lomo estaba en 150 pesos y al igual que al filete lo venden en 140 pesos, mientras que la cabeza de lomo y la pierna quedó en 120 pesos el kilogramo.

Dijo que tomaron esta medida con la finalidad de que la gente cuando menos pueda tener acceso a la carne de res y con un cuarto de carne puedan llevar algo de alimento a sus hogares.

Los precios de la res en pie no han bajado ni han subido, lo que sí subió es la calidad del ganado, toda vez que al estar lloviendo los pastizales están verdes y engorda y da más rendimiento.

No se puede hablar de recuperación a pesar de haber disminuido los precios porque no hay ventas, lo poco que se vende apenas alcanza para sostenerse, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González