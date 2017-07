Ya Entró en Vigor la Nueva Factura para Facilitar Cumplimiento Ante el SAT: GPG

Tapachula, Chis., 05 de julio.- “El 01 de julio entró en vigor la nueva factura, lo que muestra el trabajo que hace el SAT para aprovechar de mejor manera la información y así facilitar el cumplimiento, en el marco del 20 aniversario de la institución que trabaja para cumplir con México”, expresó Gina Paola García Velázquez.

La declarante, Administradora Desconcentrada del Servicio al Contribuyente Chiapas II, del SAT en Tapachula, reiteró, “la nueva factura es muestra del trabajo que hace el SAT, que se actualiza para mejorar la calidad de su información y hacer más fácil su uso, inclusive validaciones que evitan de manera preventiva que se emita con errores”.

Remarcó, “gran parte de la información se organizó con catálogos para homologarla, hacer más sencillo el cumplimiento, facilitar el registro en la contabilidad, además se simplifica el modelo para el pago en parcialidades, facilita la conciliación de factura contra pagos y evita la cancelación de facturas que han sido pagadas”.

Detalló, “con la nueva factura los contribuyentes obtienen los beneficios de certeza al tener información estandarizada y confiable de sus transacciones comerciales en línea y de reportar información completa y correcta al SAT. Con esto se disminuye la posibilidad de ser sancionados”.

Indicó, “también se obtiene simplificación de su proceso de facturación y conciliación de pagos, como el no presentar la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios y en un futuro tampoco la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

Todos esos puntos igualmente dan certeza de que cuando ya pagaron por los conductos o servicios que reciben, las facturas que ampara ese gasto, no van a ser canceladas, se evitará la duplicidad de ingresos cuando facturen en parcialidades y podrán automatizar más fácilmente sus procesos”, subrayó.

Enfatizó, “la nueva factura entró en vigor el 1 de julio, no obstante los contribuyentes pueden seguir emitido facturas con la versión actual hasta el 30 de noviembre; pero a partir del 01 de diciembre los contribuyentes solo deberán emitir la nueva factura”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar