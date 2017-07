Fallece el Zar Antidrogas Mariano Herrán Salvatti

*De Infarto Fulminante.

Tapachula, Chiapas. Julio 06.-Mariano Herrán Salvatti, quien fuera zar antidrogas del Gobierno Federal en el periodo del príista, Ernesto Zedillo Ponce de León, y posteriormente procurador de Chiapas, en el gabinete de Pablo Salazar Mendiguchía, falleció de un infarto fulminante en la tarde de éste jueves.

La noticia fue confirmada por su hijo, Sergio Herrán Calcáneo, quien actualmente se desempeña como funcionario municipal en Tapachula.

Los restos del también ex secretario de Economía del Estado, serán trasladados hacia la Ciudad de México, donde se llevará a cabo el sepelio

Como parte de su historia, se recuerda que en 1997, poco después de la destitución de Antonio Lozano Gracia como procurador general de la República y del escándalo que generó la aprehensión del general, Jesús Gutiérrez Rebollo, a quien se le vinculó con el extinto capo Amado Carrillo Fuentes, Herrán Salvatti arribó al Ministerio Público Federal, y con ello dejó la Coordinación General de Averiguaciones Previas en la Procuraduría del Distrito Federal.

Salvatti sustituyó al general Rebollo, a quien se le detuvo por sus nexos con el narcotráfico, pues se acreditó que estaba vinculado con el cártel de Juárez desde hacía varios años

Posteriormente, Herrán fue nombrado “zar antidrogas” en México. Con su arribo a la PGR se creó la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos contra la Salud (FEADS) que, años después, desapareció.

Para entonces, la PGR creó la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), órgano que también resultó contaminado por la corrupción del narcotráfico, por lo que el área responsable tuvo que ser elevada al rango de subprocuraduría. Así nació la SIEDO.

Como fiscal antidrogas Mariano Herrán tuvo que llevar a cabo varias investigaciones, muchas de las cuales derivaron en fracaso Tal es el caso del llamado “Maxiproceso” contra personajes emblemáticos del cártel de Juárez, como Albino Quintero Meraz, Alcides Ramón Magaña, El Metro; y Manuel Bitar Tafich, operador financiero de Amado Carrillo

Cinco años después de haber sido encarcelado, Bitar recobró su libertad, y desmintió que hubiera sido capturado en Chile, como aseguró Herrán Salvatti, a quien acusó de haberlo “engañado”

Casi todo el “Maxiproceso” se derrumbó: Mediante amparos y otros recursos legales, la mayoría de los acusados por delincuencia organizada recuperaron su libertad

En julio de 1997, Herrán Salvatti aseguró haber identificado el cadáver de Amado Carrillo, después de que falleciera en la clínica Santa Mónica

En otro momento, integró la investigación criminal en contra de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, a quien se le vinculó con la célula del cártel de Juárez, y actualmente era su abogado defensor

Mariano Herrán dejó la PGR al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo, y llegó a Chiapas para ocupar el cargo de procurador de Justicia y más tarde secretario de Economía

Estando en el cargo, el 26 de enero del 2009, fue arrestado por la Policía Ministerial chiapaneca, bajo los cargos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público, abuso de confianza y asociación delictuosa en agravio del patrimonio del estado de Chiapas

También se anexaron en las investigaciones, los datos escandalosos de su declaración patrimonial, entre ellos 50 autos de lujo y varias cuadras de caballos pura sangre.

Fue interno en el Centro de Reinserción Social par Sentenciados No. 1 “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa.

En Chiapas se le recuerda por haber sido el brazo represor de Pablo Salazar, no solamente contra la prensa y de líderes sociales, sino con representantes de la sociedad, según documentaron los organismos de derechos humanos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello