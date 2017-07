La CFE Desatiende Reportes por Cableado Roto

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE), desatiende reportes para reparación de cableado roto por caída de árboles a causa de la tromba del día domingo 2 de Julio, denunció el director de la escuela primaria “Marcos Enrique Becerra”, de la colonia San Antonio Cahoacán, Agustín Tinajero.

Un poste de madera que sostenía el cableado se quebró desde la base y al caer se rompieron los cables, indicó, así como varias acometidas, lo que dejó sin servicio a muchas casas, incluida la escuela y no pueden enviar la información a SAECH sobre las calificaciones de los alumnos.

Dijo que ante el abandono de la empresa de clase mundial, el miércoles acudieron a las oficinas, donde le informaron a un funcionario que les atendió, que en caso de no efectuar la reparación del cableado, tendrían que tomar medidas drásticas, toda vez que aparte de sufrir el pésimo servicio, soportan los excesivos cobros.

En la escuela los sanitarios están sucios porque no pueden extraer agua del pozo al carecer de agua rodada, esto por el excesivo cobreo por parte del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap).

Necesitan ensayar los bailables de la clausura y no pueden hacerlo, además en la colonia hay varias personas enfermas que sus medicamentos necesitan refrigeración, por lo que los familiares tienen que llevarlos a recomendar a la colonia vecina para que no se les echen a perder.

Tinajero calificó de deficiente el servicio de la CFE, toda vez que cuando alguien no paga su servicio, inmediatamente le hacen el corte respectivo, además de cobrar por reconexión. EL ORBE/ Rodolfo Hernández González