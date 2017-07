Oficialía del Registro Civil Entregará Actas De Nacimiento a 37 Hijos de Extranjeros

Tapachula, Chiapas; 7 de Julio.- “Hay 37 niños que nacieron en México y son hijos de padres originarios de Guatemala, que trabajan en el Basurero Municipal y ahora se presentaron a la Oficialía del Registro Civil del Estado No. 2, para asentarlos y cada uno tenga ya su acta de nacimiento como cualquier otro ciudadano mexicano.

“La mayoría de familias guatemaltecas se han venido asentando en la colonia del Basurero, donde se dedican a la recolección de materiales reciclables y en el transcurso de los años procrearon hijos; pero han ido creciendo sin poder obtener su acta de nacimiento”.

Lo anterior fue afirmado por directivos del albergue Todos por Ellos, al acompañar a los padres con sus niños, precisaron, “habían algunas limitantes para poder hacer el registro, algunas pequeñas trabas como era el que la partera no estaba certificada”.

“Sin embargo, indicó, hemos tenido un trabajo con la Jurisdicción Sanitaria VII y con el Registro Civil, para poder llevar a cabo este evento en el que la mayoría de niños son de entre 4 a 6 años, aunque tenemos algunos de 6 a 10 años, así como otros recién nacidos”.

“Esta vez vinieron a registrarse 20 niños y el resto se hará en los siguientes días. Va haber una segunda etapa que comprende a las tres secciones que viven en torno al Basurero. En las 2 secciones más se trabajará para reunir a otro grupo de niños y traerlos a registrarlos en la Oficialía”, agregaron.

“En un censo que se hizo en el 2009 y aunque no hemos tenido acceso a él, los líderes de la zona del basurero hablan de alrededor de 150 niños mexicanos de padres guatemaltecos, algunos ya van a la escuela y no estaban registrados”. EL ORBE/ Alberto de la Cruz Aguilar