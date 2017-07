Instancias de Gobierno Obligadas a Escuchar y Resolver los Reclamos de la Inseguridad

Jorge Gutiérrez Franco, presidente del COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- “Ante la incontenible ola de asaltos, robos, crímenes y demás ilícitos que a diario se registran, las 3 instancias de Gobierno están obligadas a escuchar los reclamos de la seguridad de la población”, dijo Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública y Prevención del Delito (COCOPARCI). Enfatizó, “nadie como la sociedad sabe precisamente cuál es la problemática que existen en sus comunidades, colonias y centro de la ciudad y muchas veces hasta saben quiénes son los delincuentes y la clase de delitos que se llevan a cabo, y la autoridad no sólo debe escucharlos, sino dar resultados de estar ejerciendo control”. Indicó, “desde las reformas que se hicieron al artículo 21 Constitucional, que establece la coordinación de las autoridades de los 3 niveles de Gobierno; pero siempre escuchando a la sociedad, por eso es necesario trabajar conjuntamente con los representantes de las colonias y comunidades porque son nuestros ojos y oídos. “No debemos confiarnos a que Tapachula llegue a calificarse de una ciudad violenta, aunque es lo más cercano a una frontera complemente abierta a todos, por eso es necesario que no dejemos que en un momento dado los índices delictivos sigan aumentando y lleguen a estar como en otras ciudad y Estados del país”, dijo. “Siempre reitero, la inseguridad es un problema que compete a todos, a las autoridades y ciudadanos, y creo que nosotros -coadyuvando- podemos hacer mucho, aunque no para erradicar la inseguridad, ni otros problemas que se hagan en Tapachula o en todo el país, pero sí estoy convencido de que se puede controlar la delincuencia”. Sostuvo, “en parte la delincuencia va creciendo a la par de la desintegración familiar, y siguiendo el problema de la inseguridad, debe obligarse tanto a padres, maestros y autoridades a poner más atención, porque considero que viene desde la niñez y juventud, desde donde debe retomarse la cultura del respeto y observancia de las leyes”. Finalmente dijo, “es muy importante la función que ejercen los medios de comunicación en el tema de la inseguridad como en muchos otros, porque no únicamente informan, sino que forman opinión; entonces, es esencial el criterio con respeto porque llegan a todas las esferas de la sociedad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar