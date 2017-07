Lluvias Atípicas Afectan Cosecha de Rambután

* Informan Productores del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- Productores de rambután en la región Soconusco, atraviesan por una crisis debido al impacto de los fenómenos hidrometeorológicos, ya que las lluvias atípicas en los meses de Febrero y Marzo afectaron de manera determinante la producción, precisó Alfonso Pérez Romero, presidente del Sistema Producto Rambután en Chiapas.

Hay bastante lluvia, y eso provocó que en lugar de que hubiera producción de flores, hubo producción de hojas, el proceso hídrico que requiere la planta no se cumplió y en estos momentos la cosecha en los municipios de Tuxtla Chico y Cacahoatán anda en alrededor de un 40% de producción, “vamos a tener una pérdida de un 70% de producción con respecto al 2016″.

Actualmente en Chiapas se cosechan alrededor de 2500 hectáreas de manera comercial y unas 1500 hectáreas de traspatio, desafortunadamente no tienen ningún tipo de apoyo gubernamental, lo cual les afecta de manera directa en su economía.

“Al haber poca producción tenemos muy pocos ingresos y sí va a pegar en la economía porque ahorita estamos en producción, la cual normalmente empieza en el mes de abril y termina en octubre y noviembre.

“Nosotros, que estamos en la zona alta deberíamos estar en producción y todavía apenas empiezan a los frutos en la zona baja, afortunadamente la afectación de este fenómeno meteorológico no fue tan severo, pero también les pegó, ellos tienen como un sesenta o setenta por ciento de producción”, explicó.

Dijo que dentro de lo malo, lo bueno es que el precio continúa posicionado, además la exportación hacia el mercado de Estados Unidos sigue fluyendo.

Inicialmente cuando se empieza la producción, el kilo se comercializa entre los 35 y 40 Pesos el kilogramo, pero esto es muy efímero, luego desciende, “dentro de la desgracia podemos decir que afortunadamente los precios se han venido reduciendo, pero no tan drásticamente, actualmente de entre 40 a 35 pesos, estamos en 15 el producto a nivel nacional y de 21 a 22 pesos el producto que se manda a Estados Unidos”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González