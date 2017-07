Locatarios del Mercado “Soconusco” Exigen Destitución de la Administradora

Por diversas irregularidades y falta de resultados.

Tapachula, Chiapas; 8 de Julio.- “Por diversas irregularidades en el mercado Soconusco, hemos pedido la destitución o cambio de la administradora del mercado Cecilia Cigarroa Hernández; pero la protegen y nos tratan de engañar, pretenden darle largas”, dijo Marina Aguirre López, presidenta de la Asociación Impulsora en el Desarrollo de los Mercados de la Región Soconusco, A.C.

“Por esa situación enviamos documento de inconformidad al edil Neftalí del Toro Guzmán y ordenó que lo atendiera Norma Gisela Rivera Rodríguez, Secretaria de Servicios Públicos y el 9 de junio nos avisaron que acudiéramos por un documento del cual esperábamos la solución, pero no hubo tal.

“Sin embargo, no se cumple la instrucción de atender, dar seguimiento y solución conforme a la normatividad; pero luego de hablar con Rivera Rodríguez, vemos que nos tomó el pelo con sus vaciladas porque dijo que regresara a la Oficialía de Partes donde me darían respuesta y al estar en esa oficina nos dijeron que ella es la que debe resolver”.

Añadió, “extrañados, preguntamos si ya habían cambiado las normativas y la respuesta es que no, porque ella es quien debe destituir o cambiar a la mal funcionaria que ha tenido muchos conflictos con todos los locatarios, y para el efecto mostramos listado de firmas y nombres de los inconformes.

“Pese a las vueltas que nos han hecho dar, esperamos que Norma Gisela, haga la pronta destitución de la administradora Cigarroa Hernández, porque el mercado merece una persona que quiera trabajar, impulse proyectos de limpieza y resuelva la toda la problemática que padecemos desde hace mucho tiempo”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar