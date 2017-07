Marea Roja en Centroamérica Avanza Hacia Costas de Chiapas

* Podría Llegar en las Próximas Horas.

Tapachula, Chiapas; 9 de Julio.- El Gobierno Federal de El Salvador confirmó en la tarde de este domingo la presencia del fenómeno conocido como “marea roja”, debido a la proliferación de microalgas en playas del centro del Pacífico y que ya están afectando a esa nación centroamericana. Al realizar diversos análisis en laboratorio, tomando muestras de agua de las playas La Libertad, El Majahual, Taquillo, La Perla y Mizata, concluyeron que hay dos tipos de microalgas que no son nocivas para la salud humana, pero sí pueden matar a especies marinas. Las muestras analizadas determinaron que las microalgas presentes son Cochlodinium polykrikoides y la especie Scrippsiella trochoidea. Según ese dictamen, ambas especies no producen toxinas; sin embargo, pueden causar la muerte a peces e invertebrados en sitios donde proliferan en altas concentraciones. Por eso emitieron la recomendación de no consumir los peces que se concentran en la línea costera ya que, debido a la descomposición de las bacterias, podrían causar problemas gastrointestinales. Además, las autoridades federales de ese país pidieron a su población no bañarse en las playas que presenten manchas de marea roja pues a personas sensibles les puede causar escozor en la piel. Ante esa situación, se espera que las autoridades de Guatemala y México realicen sus muestreos este lunes, para descartar la posibilidad de que la contaminación esté avanzado rumbo a sus playas. Y es que se teme que el oleaje y las corrientes marinas podrían llevar en las próximas horas la marea roja no sólo a Guatemala, sino también al litoral chiapaneco. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello