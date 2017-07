Motociclista Murió Embestido por una Camioneta

* En Suchiate.

* El Responsable fue Detenido.

* Dos Personas más Resultaron Lesionadas.

Suchiate, Chiapas; 9 de Julio.- Fuerte choque fue el que se registró el día de ayer entre una camioneta que arrolló a unos motociclistas y a un ciclista, dejando como trágico saldo una persona fallecida y dos lesionadas. Este accidente se registró cuando el conductor de una camioneta Nissan Frontier roja, con placas de circulación CV 84 857 del Estado de Chiapas, y que era conducida a exceso de velocidad, atropelló a una persona de nombre Ceferino, de 56 años de edad, y a Luis Alberto Coyoi, de 34, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, y que después de haber sido arrollados quedaron prensadas debajo de la camioneta pick up, en su loca por huir del lugar, el conductor atropelló más adelante al señor Evelio, de 65 años de edad, quien conducía una bicicleta de color rojo, él solamente resultó con lesiones de menor grado; todas las víctimas tienen su domicilio en el ejido “La Libertad”. Al lugar se presentaron las diferentes corporaciones policíacas quienes detuvieron al chofer de la camioneta Frontier, este dijo responder al nombre de Eduardo Gerardo, y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, elementos de Protección Civil auxiliaron a los heridos y los trasladaron a recibir atención médica al Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, pero por la gravedad de las lesiones fueron trasladados a un hospital particular en Tapachula. Desafortunadamente el señor Luis Alberto Coyoi Contreras, al no soportar las lesiones sufridas, dejó de existir horas más tarde, por lo que sería trasladado al SEMEFO de “Álvaro Obregón”, donde se le practicará la necropsia de ley; se espera que sus familiares soliciten su cuerpo para darle cristiana sepultura. EL ORBE/Roberto Corado Mosqueda