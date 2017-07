Víctima de Supuesto Secuestro Aclara su Situación Ante las Autoridades

*Jaret Tamara Afirma que se fue con el Novio y se Casó.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio.- Jaret Tamara Espinoza Gómez, de 18 años de edad, acudió a las autoridades judiciales y a los medios de comunicación para dar a conocer su versión, ante la noticia que en la víspera se había difundido sobre su supuesto secuestro.

Indicó que, efectivamente, salió de su casa y decidió irse a vivir con su novio, Carlos Ranz Altúzar, al municipio de Tuzantán, pero que lo hizo de manera voluntaria y sin presión alguna.

Detalló que sus padres, Martín Espinoza Tapia y Maricela Gómez Matías, tenían conocimiento de la relación sentimental que tenía con el joven, pero que no estaban de acuerdo.

Por eso decidió irse a vivir con su novio e, incluso, aseguró que está embarazada, que ya se casaron y, por lo tanto, no hay delito alguno que perseguir.

Sin embargo, al ya no regresar a su casa, se había iniciado la queja 9199-037-0507-2017, porque se creía que se trataba de una privación ilegal.

Para ello, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Integral de Investigaciones y Justicia Restaurativa, llamaron a comparecer a Ranz Altúzar, para aclarar la situación.

Tamara Espinoza dio conocer que está solicitando a las autoridades que sus padres no se le acerquen, porque teme que actúen con violencia.

“Mis padres saben que estoy bien y quiero que nos dejen ser felices. Amo a mi esposo y no quiero tener problemas con nadie”, insistió.

El caso ya está en manos del fiscal del Ministerio Público Investigador, Jorge Roblero Tapia, quien en las próximas horas deberá resolver la posible comisión de los hechos delictivos denunciados que, ahora, la supuesta víctima, ha desmentido. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello