60% de los Pacientes Logra su Rehabilitación: CENTRA

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio.- De 1,200 pacientes que han sido atendidos durante los últimos ocho años, el setenta por ciento se ha rehabilitado totalmente, afirmó la directora Centro Especializado para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) Tapachula, Guadalupe Ramos Hernández. De acuerdo con los informes proporcionados por las personas atendidas, lo que más consumen es alcohol y marihuana, aunque también se sabe de casos tener adicciones a la piedra, indicó. Entre los factores que provocan que las personas caigan en las adicciones se encuentran la desintegración familiar, padres permisivos, padres autoritarios, hay casos de quienes no vivieron con papá o con mamá, ni con ambos, crecieron al lado de los abuelos que no pudieron tener control sobre ellos y las consecuencias son el caer en el consumo de sustancias psicoactivas y con muchos problemas conductuales. Tienen capacidad para atender a 40 pacientes, 35 hombres y 5 mujeres, sin embargo la población femenina siempre es muy mínima, no porque no haya casos de adicciones entre ese sector, sino porque se niegan a reconocer que tienen un problema de adicción. Reciben pacientes de 14 a 65 años de edad, dijo. Todo es completamente gratuito, a excepción de los exámenes de laboratorio, medicamentos y artículos de higiene personal que tienen que ser proporcionados por los familiares. El proceso de rehabilitación consiste en 9 meses, dividido en dos etapas, 3 meses de tratamiento residencial y 6 meses de tratamiento ambulatorio. EL ORBE/Rodolfo Hernández González