Damnificados por Tromba sin Ayuda

Tapachula, Chiapas; 11 de Julio.- Damnificados de la tromba del pasado 2 de Julio, denunciaron que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de Protección Civil, mucho menos del Ayuntamiento. Roberto Robledo López, habitante de la colonia San Antonio Cahoacán, dijo que a causa del fenómeno natural, un árbol de coco cayó sobre su vivienda, ubicada en Calle Niños Héroes, provocándole fuertes daños materiales, afortunadamente a su familia no le pasó nada. Dijo que ante el abandono en el que los mantienen las autoridades, como son Protección Civil y el Ayuntamiento, se vio en la necesidad de conseguir un préstamo para poder comprar lámina y tubular, toda vez que no puede estar a la intemperie. Robledo López precisó que el personal de esa dependencia solamente llegó a ver lo que había ocurrido, levantaron algunos datos, pero en ningún momento informó a los afectados si iban a ser beneficiados con algún tipo de apoyo. Por su parte, la señora Teresa Lara Gallardo manifestó que su sobrino, que vive en la calle Niños Héroes, junto con su familia se salvó de ser aplastado por un árbol cuando estaba asegurando unas láminas para que no fueran voladas por el viento. Hizo un llamado a los tres niveles de Gobierno para que los volteen a ver, pues perdieron todas sus cosas, dijo que durante la campaña del actual alcalde Neftalí Del Toro Guzmán anduvo apoyando y ahora ni siquiera se ha dignado a hacer algún recorrido por las colonias para que los damnificados sean apoyados. Su sobrina y su esposa son de escasos recursos económicos, necesitan de ser apoyados, ya que su vivienda fue severamente dañada, su cocina quedó totalmente aplastada. EL ORBE/Rodolfo Hernández González