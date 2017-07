En Zinacantán Alcalde Advierte Retención de Cuadrillas de la CFE

*Que Amenazan con Cortarle el Servicio.

Tapachula, Chiapas; 12 de julio.- El Ayuntamiento del municipio de Zinacantán hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para no hacer válida la amenaza de cortarles el suministro por un adeudo histórico cercano los 40 millones de pesos, que les dejó las administraciones pasadas.

Ante los medios de comunicación indicaron que la paraestatal no debería generar un conflicto social, con intentar cortarles la energía.

El alcalde, Manuel Martínez Jiménez, recalcó que “ya le hemos dicho a la CFE que si hace efectiva la demanda o alguna orden de aprehensión y es retenido algún funcionario del municipio, ocurrirá lo mismo con sus empleados”.

Según explicó, ese acuerdo fue tomado a principios de este mes por las 59 comunidades que integran ese municipio indígena de los Altos de Chiapas.

Así también, que la “empresa de clase mundial”, les está requiriendo que le firme el Ayuntamiento de ese municipio, un convenio para que paguen en esta administración y, si no, que la siga pagando la próxima.

Aclaró que, desde que tomaron posesión el primero de octubre de 2015, el Ayuntamiento ha pagado puntualmente el consumo de energía del Palacio Municipal.

“Lo que la CFE está cobrando es el alumbrado público en las comunidades, que ni existe ya, por lo que no van a pagar, insistió.

En el listado de cobro por parte de la paraestatal aparece, además, el alumbrado público, el consumo en espacios públicos y por bombas de agua de particulares.

Puntualizó que han tratado de establecer una mesa de diálogo con las autoridades federales, pero que hasta ahora no se ha presentado ante ellos personal de la CFE que busque algún tipo de negociación. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello