Urgen Bacheo de Calles en Colonias

Tapachula, Chiapas, 12 de julio.- Habitantes de la colonia El Porvenir, exigen al ayuntamiento que les bacheen sus calles, toda vez que están totalmente destrozadas.

Desde hace varias semanas la autoridad municipal anunció un programa de bacheo, pero no se ven por ningún lado las cuadrillas y las calles cada vez están en peores condiciones.

Los conductores del transporte colectivo ya no quieren brindar el servicio cuan do llueve, con el argumento que las unidades sufren severos daños en la suspensión, además de que a muchos se les han estallado las llantas.

El secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade, no ha podido con la responsabilidad de atender las demandas de la población en materia de bacheo de las calles, coincidieron varios habitantes de la colonia El Porvenir. EL ORBE/Rodolfo Hernández González