Niños de Chiapas son Reclutados Para Explotación Laboral en Otros Estados

Fuentes policíacas revelan hechos degradantes por lo que pasan los infantes que caen en manos de explotadores, incluso familiares.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- Cientos de niños chiapanecos están siendo reclutados de manera ilegal para explotarlos laboralmente en otros Estados, incluso por sus propios familiares o en la probabilidad de haber sido secuestrados para esos fines.

Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó el rescate de ocho personas, entre ellos seis menores de edad, por supuesta trata de personas, en la colonia Exhipódromo de Peralvillo, de la Delegación Cuauhtémoc.

Los niños eran obligados a trabajar vendiendo dulces y papas fritas en una carretilla, principalmente en las colonias de la misma Delegación, se indicó.

Los agentes de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas, realizaron operativos por zonas ubicadas como focos rojos.

Fue así como lograron ubicar a tres de los menores, dos de ellos originarios de Puebla y uno de Veracruz, además de haber rescatado a una mujer de 19 años de edad, quien supuestamente les hacía de comer.

A su vez, agentes investigadores localizaron en calles de la Delegación Cuauhtémoc a otros tres menores de edad, de los Estados de Puebla y Chiapas, y a un hombre de 20 años, quienes comercializaban productos comestibles, que trasladaban en carretillas en zonas de la colonia Roma, Zona Rosa o Chapultepec.

La probable responsable quedó a disposición de la institución, acusada del delito de trata de personas por explotación laboral, por lo que se decretó acuerdo ministerial de retención a la mujer y será enviada al Centro Femenil de Reinserción Social “Santa Martha Acatitla”.

La mujer junto con su esposo, quien ya es buscado, se trasladaban a los Estados de Puebla, Veracruz, Chiapas e Hidalgo, donde enganchaban a personas menores de edad para traerlas a la Ciudad de México con el objetivo de que trabajaran en la venta de frituras.

Según las investigaciones, los implicados ofrecían a sus víctimas un pago mensual, alojamiento y alimentación, pero cuando comenzaban a laborar se les imponía una renta por concepto de hospedaje y cada quien tenía que pagarse su comida, luego de trabajar de siete a ocho horas diarias, de lunes a sábado.

Por su parte, la directora del DIF del municipio de Boca del Río, Veracruz, Laura Soto Sosa, confirmó en las últimas horas que 10 niños mexicanos y tres centroamericanos han sido resguardados en por ese organismo.

Detalló que la mayoría de los niños que sufren explotación laboral en esa región, provienen del Estado de Chiapas y que por ello mantienen una coordinación estrecha con las autoridades en la Entidad.

Mientras que, en su oportunidad, el DIF del municipio del municipio El Centro, en Tabasco, informó que unos 380 niños son explotados laboralmente en los diferentes cruceros de la capital de ese Estado, por grupos procedentes de Estados vecinos como Chiapas y Veracruz.

Reveló que es una cantidad variante, ya que esas redes operan con métodos rotativos, que constan en trasladar a los infantes hacia otras entidades en cuanto descubren que el DIF está realizando los diagnósticos, que son a través de entrevistas.

Asimismo, el DIF de Tampico, Tamaulipas, dio a conocer que rescataron a cuatro menores de edad en ese municipio, quienes eran explotados laboralmente por gente originaria Chiapas, realizando malabares y vendiendo nopales en peligroso crucero de la zona.

En los Cabos, Baja California Sur, a través de un operativo implementado por autoridades de las tres instancias de Gobierno, se logró rescatar a otros 15 menores de edad, quienes estaban siendo explotados laboralmente en calles de la ciudad.

Algo similar ocurre en Campeche, en donde el fundador del Colegio de Abogados, Manuel Novelo Chávez, indicó que menores entre ocho y 15 años de edad, procedentes de Chiapas, son explotados laboralmente en calles de Ciudad del Carmen

Grandes Avances en Chiapas.

De acuerdo a datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta el 2013, en Chiapas habían 164 mil 678 menores de edad, de entre cinco y 17 años, incorporados al trabajo infantil. En tanto que para el 2015, 26 mil 842 niños y adolescentes fueron rescatados del mundo laboral, reduciendo la cifra a 137 mil 836 en todo el Estado.

De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dio a conocer que las principales causas del trabajo infantil son: pobreza, violencia familiar, falta de oportunidades (empleos, programas sociales, apoyos).

Así también, falta del cumplimiento de obligatoriedad de la educación, desigualdad en la distribución de ingresos, crecimiento urbano acelerado, dispersión de las zonas rurales, migración rural hacia las urbes, entre otros.

En Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, alrededor del 48 por ciento de los niños que trabajan y que se ubican en las colonias más marginadas, no va a la escuela, mientras que el 50 por ciento de niñas, tampoco acude a una aula.

Pero no sólo el trabajo infantil se presenta en las grandes urbes del Estado, sino también en las zonas agrícolas, en donde menores se dedican al campo y el esfuerzo es todavía mucho mayor y desgastante que el que se realiza en las ciudades.

Desde que asumió la gubernatura del Estado Manuel Velasco Coello, puso en marcha una estrategia para atender y combatir el trabajo infantil, donde la meta planteada para el 2018 es bajar a cero la población de 5 a 13 años de edad que están en situación de explotación laboral en la entidad.

Desde su implementación, el proyecto, que cuenta con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha logrado que más de 32 mil niños y adolescentes hayan sido sacados del sector laboral en el Estado.

Apenas el mes pasado, la administración estatal recibió un reconocimiento, a nivel nacional, por continuar disminuyendo la población infantil trabajadora, ya que en recientemente otros cinco mil 912 niños han abandonado el trabajo infantil en todo el Estado.

Ese es el segundo reconocimiento importante que recibe en este esfuerzo por erradicar el trabajo infantil en Chiapas, pues en el 2015, el Gobierno Federal otorgó el distintivo “México Sin Trabajo Infantil”.

2.5 Millones de Menores Laborando en México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó, por su parte, que alrededor de 2.5 millones de niños y adolescentes trabajan en México para escapar de la pobreza extrema y las calles.

“La vigencia y efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a pesar de haber habido avances, están muy lejos de ser una realidad y se encuentran en riesgo permanente de vulneración”, indicó el organismo.

Basado en datos del INEGI, dio a conocer que 2.48 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, trabajan.

Es decir, 8.41 por ciento de la población total de esa edad (29.4 millones), de los cuales 1.7 millones son hombres (69.8 por ciento) y 748 mil mujeres (30.1 por ciento).

Más de 900 mil no asisten a la escuela por trabajo (36.9 por ciento); 2,2 millones trabajan en ocupaciones no permitidas (89.5 por ciento), y 1.3 millones realizan una actividad peligrosa (60 por ciento).

Los tres Estados con mayor población de niñas, niños y adolescentes que trabajan son el Estado de México, con 286 mil153 (11.55 por ciento); Jalisco, con 220 mil 116 (8.89 por ciento), y Puebla, con 208 mil 450 (8.41 por ciento). EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello