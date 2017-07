Abren Convocatoria Para el Nuevo Sistema Anticorrupción en el Estado

* Universidades y Sociedad Propondrán Miembros.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio.- El Congreso del Estado confirmó, a través de la Comisión de Vigilancia, que ha sido emitida la convocatoria para elegir a los integrantes que deberán conformar el Consejo de Participación Ciudadana del nuevo Sistema Anticorrupción de Chiapas.

Los seleccionados se desempeñarán por un periodo de tres años en esa responsabilidad, y deberán surgir de las propuestas que presenten instituciones de educación Superior y organizaciones civiles.

La propuesta inicial era de que ese Consejo entrara en funciones a partir del 17 de Junio, sin embargo, la convocatoria será pública a partir de las próximas horas.

Cabe aclarar que todo esto debe ir acompañado de una estructura adecuada para que el sistema funcione, y por lo mismo es muy importante que se integren también en esos trabajos, los representantes de colegios, sectores productivos y asociaciones civiles.

Entre los acuerdos del Congreso estatal, se destaca el convocar a las instituciones de educación superior que presenten sus propuestas.

Serán elegibles aquellos ciudadanos chiapanecos en pleno ejercicio de sus derechos, no haber sido condenados por delitos como robo, fraude o abuso de confianza.

No haber sido sancionado por responsabilidades administrativas ni estar inhabilitado o cesado, no haber desempeñado cargos de elección popular, como el de Senador, Diputado federal o local, Presidente Municipal, e incluso, Fiscal. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello