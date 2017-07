Tránsito del Estado Endurecerá Operativos

* En el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio.- “Atendiendo la exigencia ciudadana de aplicar la ley en todos los sentidos, así se viene haciendo y aplicaremos la ley sin distingo alguno, tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía en general”, afirmó, Martín Maldonado Mejía, delegado de Tránsito del Estado en el Distrito de Tapachula.

Abundó, “deben evitarse portar vidrios polarizados, estacionarse en doble fila o en lugares no permitidos en el centro de la ciudad. Hay denuncias de que funcionarios municipales quitan sus placas y las meten a sus vehículos para evitar sanciones; pero a esos se le va a meter grúa”.

Puntualizó, “a todo funcionario que infrinja el reglamento, con la grúa se le va a llevar al corralón, porque no es justo que nada más a la ciudadanía se le sancione en situaciones anómalas, la ley debe ser pareja para todos los conductores”.

Dijo, “traemos un programa referente a detener motocicletas y automotores que circulan sin placas, porque no puede haber vehículos sin placas nada más por ser de un funcionario y para nadie hay permisos para andar sin placas, todos los carros deben estar emplacados.

“Nos hemos encontrado con vehículos -motos y automóviles- que al detenerlos sin placas, luego resulta que los que los conducen no son los propietarios y ni tienen los documentos necesarios para poder reclamar sus derechos”.

Señaló, “para evitarse problemas los conductores de automotores deben portar su licencia, placas y todo lo reglamentado para evitarse sanciones. Estamos pidiendo que los funcionarios pongan el ejemplo para aplicar la ley y la ciudadanía vea que estamos cumpliendo por el bien de todos.

Por otro lado, la ciudadanía manifiesta que este tipo de operativos no se deben de aplicar sólo porque se acercan las campañas políticas, sino que la ley se debe aplicar sin distingos y siempre buscando el bien de la población. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar