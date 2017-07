CECATI 86 Clausura Cursos Sabatinos

* Egresan Cerca de 800 Alumnos.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- El Centro Capacitación para el Trabajo Industrial No. 86 realizó la entrega de certificados a cerca de 800 alumnos que cursaron los cursos sabatinos en Contabilidad Básica, Ingles Avanzado, Elaboración de Ropa para Caballero, Instalaciones Eléctricas Industriales, Instalaciones Industriales Básicas, Manejo de Base de Datos, Elaboración de Piezas Torneadas, Reparación de Equipo de Aire Acondicionado tipo Mini Split, y Peinados, clausurando así el Ciclo Escolar 2016-2017.

En entrevista para EL ORBE, José Ignacio Monzón Pérez, director del CECATI 86, mencionó que estos cursos sabatinos son tomados, en su mayoría, por trabajadores y estudiantes que entre semana no pueden acudir a tomarlos de forma escolarizada. Recalcó que la capacitación es de suma importancia debido a que el alumno aprende un oficio en el que puede laborar, o bien, crear su pequeña empresa.

Esta, es una de las pocas instituciones educativas que buscan la incorporación laboral de sus alumnos, es por ello que se tiene un convenio con 30 empresas locales que pertenecen al Sistema Municipal y Estatal del empleo, en donde se reúnen mensualmente y ofertan sus vacantes entre alumnos de la institución, siendo el Departamento de Vinculación del CECATI el que hace la gestión a través de los departamentos de Recursos Humanos de las empresas.

Para generar el autoempleo entre los estudiantes se adicionó el curso de “Emprendurismo”, en el cual se capacita a los alumnos con los conocimientos en administración que le permitan emprender un negocio y llevarlo de la mano para lograr su posicionamiento, el costo es únicamente de 100 Pesos.

Este taller estará abierto a cualquier persona que cuente con su empresa ya establecida o bien quiere iniciar operaciones, el costo para ellos es de 575 Pesos, este plantel, al pertenecer al Sistema de Educación Media Superior, entrega, al igual que todos los cursos, un Certificado expedido por la Secretaría de Educación.

Monzón Pérez invitó a toda la población a inscribirse a partir del 18 de Julio en las instalaciones de la institución ubicada en Calle Miguel Hidalgo y Costilla No. 10, Colonia Indeco Cebadilla en horario de 8 a 15 horas, los requisitos son tener cumplidos los 15 años de edad, CURP amplificada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, dos fotografías y Acta de Nacimiento. EL ORBE/Miguel Á. Laparra Cueto