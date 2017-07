Bancos Aplican Ley Antilavado de Dinero por Depósitos en Dólares

Ramón Ruiz Velázquez, Pdte. del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio.- “Hay molestia de la gente porque no han podido sus depósitos bancarios en Dólares, esto debido a las medidas dispuestas por la Ley Antilavado de dinero”, expresó Ramón Ruiz Velázquez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Chiapas.

Abundó, “los Bancos y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ejecutan políticas, entonces, cada Banco debe cerciorarse del origen del recurso, sobre todo en Dólares, que es muy complicado el manejo, excepto que ya se tenga un contrato”.

Remarcó, “si el cuentahabiente ya ha informado a su Banco el origen de los recursos, no tiene ningún problema para operar sus cuentas en Dólares porque se ajusta a las normas antilavado de dinero”.

Reiteró, “los Dólares en efectivo son un problema manejarlos porque no se pueden depositar tan abiertamente como se realizaba hace un buen tiempo y es por lo mismo de que se tiene que saber su origen conforme a la ley que controla esas operaciones”.

Añadió, “aparte, esa ley antilavado de dinero, que regula los depósitos en dólares, se aplica conjuntamente con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar