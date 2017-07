Sin Aplicarse Reglamento de Tránsito en Centro de la Ciudad

* Vialidad Municipal Tolera a Infractores.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- “Luego de una reunión de trabajo con el Director de Vialidad Municipal, acudimos a verificar que muchos vehículos se estacionan en espacios prohibidos del centro de la ciudad, no portan placas o se las quitan para no ser infraccionados y la mayoría de los dueños son funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento”, dijo Eduardo Evaristo Ángeles Arenas.

El declarante, presidente del Comité Promotor Cívico Ciudadano Fronterizo Costa, A.C. y miembro del consejo político del FAOS, añadió, “las autoridades exhortan a que se hagan denuncia, pero se han hecho y no vemos solución, por eso ahora en el acto los llevamos a verificar y comprobaron las violaciones a la ley, pero no actuaron de inmediato”.

Reiteró, “en el primer cuadro de la ciudad se está dando una situación en donde personal del Ayuntamiento se estaciona en lugares no autorizados o en áreas de parquímetros, y observamos que para evitar ser multados o infraccionados quitan sus placas y las ponen por dentro en el parabrisas de la unidad”.

Indicó, “al inicio, el Director de Vialidad no quería aceptar esos vicios que dañan al comercio y turismo del centro, por eso, junto con el funcionario municipal y compañeros de la organización nos trasladamos al lugar de los hechos y le señalamos 8 vehículos que son de funcionarios municipales.

“Al verificar lo que denunciamos, el funcionario sólo dijo que iba actuar y no lo hizo en el acto, donde debió llamar a grúas para levantar esas unidades infractoras y llevarlas al corralón, sino que se dedicó hablar por teléfono, sin duda avisando a los funcionarios irresponsables, y al final todo quedó en la impunidad”.

Remarcó, “con anterioridad habían acordado con el Director de Vialidad que al detectar un vehículo en lugar prohibido, se le metería grúa, sin embargo, al estar enfrente, solo se dedicó a tomarles fotografías a los que tenían las placas en el parabrisas, intercambió opiniones con los agentes de Vialidad y ellos no dieron razón de ese problema.

“Al seguir cuestionando al funcionario y presionando para que actuara, dijo que estaba fuera de su jurisdicción el poder actuar en esos casos porque el área de Parquímetros está a cargo de la Policía de Tránsito Turístico y que ellos dependen directamente de la Secretaría de la Tesorería Municipal.

“En ese tenor, dijo, el Director de Vialidad sólo se comprometió a pasar un reporte a esa autoridad para que los funcionarios municipales no se estacionen en áreas de vialidades prohibidas para evitar sanciones, a lo que no damos conformidad porque minutos antes se había acordado con él levantar con grúa a toda unidad infractora en el centro de la ciudad.

“Entonces, si vemos una falta de seriedad e irresponsabilidad de él como Director de Vialidad, faltó al compromiso que previamente había hecho, de ahí que si este asunto menor no pudo resolverlo, seguro estamos que los de mayor trascendencia ni de chiste podría encontrar solución”.

Dijo, “por eso exhortamos a los funcionarios municipales y de todo nivel que se conduzcan con responsabilidad y respeto a la ciudadanía, porque este negativo actuar es lo que está hundiendo cada día más a Tapachula, a Chiapas y a toda la nación, porque aquí vemos proteccionismo, impunidad a funcionarios, y creemos que lo mismo hacen para proteger a delincuentes”.

Finalmente, indicó, “por esto y muchos otros temas, vamos a elevar una queja de carácter jurídica administrativa a los órganos correspondientes, ya que se están dando descaradamente por funcionarios municipales y que son en contubernio con las demás instancias de Gobierno para seguir en la impunidad”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar