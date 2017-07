A Todo Automotor con Vidrios Polarizados Se le Aplicará el Reglamento de Tránsito: MMM

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio.- “Por sus vehículos con vidrios totalmente polarizados y con placas de Guatemala, se les ha hecho el exhorto a los hermanos guatemaltecos que por su seguridad deben cumplir con la ley”, dijo Martín Maldonado Mejía, delegado de Tránsito del Estado en el Distrito Tapachula.

Añadió, “a los conductores de esos vehículos se le dice: ‘sabemos que nos vienen a dejar un beneficio con sus visitas y compras, pero debe haber un cumplimiento de las leyes mexicanas y les pedimos que también, por su seguridad, bajen los vidrios polarizados al entrar a México”.

Señaló, “esto es porque entre los reclamos ciudadanos es que a nuestro paisanos -mexicanos- sí les aplicamos la ley y a los extranjeros no se les aplica, por su calidad de turistas se les había venido tolerando; pero igual nos hemos dado cuenta de que hay un vicio en ese sentido”.

Precisó, “el detalle está en que hay mexicanos que compraron carros guatemaltecos y los andan manejando en la ciudad con vidrios totalmente polarizados y pretenden engañar a las autoridades haciéndose pasar como turistas, pero no, ellos son de aquí y traen unidades con esa característica”.

Remarco, “desde ahora estamos aplicando la ley de forma pareja tanto a guatemaltecos, mexicanos y a los que andan sorprendiendo con vehículos extranjeros, porque no se puede distinguir cuáles son los carros de Guatemala que ya están radicando aquí y los que vienen de fuera.

“El exhorto ahora es que por su seguridad y para cumplir con la ley, todos bajen sus vidrios polarizados, además por la inseguridad el país lo exige, es como cuando uno va a Guatemala, nos ponen el reglamento de tránsito y uno lo tiene que cumplir.

“Hemos recibido críticas de nuestros mismos paisanos que dicen ‘por qué a mí me infraccionan y a los carros guatemaltecos que vienen más polarizados no lo hacen por el sólo hecho de que traen placas de Guatemala’, así pues, vemos justo ese reclamo”.

Subrayó, “sabemos que los hermanos guatemaltecos vienen con sus vehículos a gastar en el comercio, nos traen beneficios, pero también como Delegación de Tránsito tenemos que colaborar con las demás autoridades; al final, la seguridad es para visitantes y la sociedad en general”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar