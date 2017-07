Le Niegan Beca a Estudiante Destacada

*Karla Torres de la “Teodomiro Palacios”.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio.- “La Secretaría de Educación en su Departamento de Becas, cometen discriminación al negarme el derecho de beca con mis altas calificaciones al cursar el primer grado grupo B, de secundaria CEBECH No. 2 ‘Teodomiro Palacios’”, expresó Karla Patricia Torres Orozco. Acompañada de sus padres Carlos Torres Godínez, Patricia Eréndira Orozco Pérez y su hermano Carlos Torres Orozco, afirmó, “ellos me respaldan y la Secretaría, en lugar de estimular el esfuerzo y dedicación en los estudios, me margina de la beca que tengo ganada y sólo me entregan un diploma de primer lugar por el más alto aprovechamiento escolar”. Indicó, “me siento triste y muy molesta porque el argumento que me dieron las autoridades educativas es que se me canceló el derecho de beca debido a que mi padres son maestros, cuando el mérito es del estudiante sobresaliente y nada tienen que ver mis papás, salvo que estén tomando represión por su profesión de maestros”. Reiteró, “por este fuerte golpe recibido, hago un llamado de reconsideración a las autoridades de educación y pido el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, porque como mi caso deben haber muchos y no es justo que se violen los derechos de la niñez y juventud al negar una beca a los que como yo, logramos las más altas calificaciones”. Mostrando calificaciones y certificado de estudios, dijo, “desde la primaria he obtenido las mejores calificaciones porque me gusta estudiar y si Dios me lo permite, haré la carrera de medicina, me esforzaré para ser de las mejores doctoras y servir en la salud de la población”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar