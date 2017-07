Persiste Queja de la Ciudadanía por la Ola de Asaltos y Robos

*Reconocen en Mesa de Seguridad.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio.- Comandantes de la Policía Federal, Estatal y Municipal, titulares del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI), Consejo Municipal de Seguridad Pública (COMSEP), Fiscalía Regional y otros, en su segunda Mesa de Trabajo con integrantes del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), informaron el cumplimiento de acuerdos y se les planteó más problemas de inseguridad en comunidades.

Después de casi 3 horas de diálogo en la Subsecretaría de Gobierno en la Costa, análisis y nuevos acuerdos en contra de la delincuencia, Jorge Gutiérrez, presidente del COCOPARCI, dijo, “hubo avances en esta reunión y la próxima semana será en la Fiscalía Regional porque hay denuncias que no han caminado en el Ministerio Público”.

Asimismo indicó, “luego, el 14 de Agosto próximo, tendremos otra Mesa de Trabajo en esta Subsecretaría para darse seguimiento a todos los demás acuerdos y para asuntos únicamente relacionados a lo que se refiere a sus funciones, de los informes que den los mandos de las corporaciones”.

Indicó, “recibimos denuncias de algunas colonias en donde hay personas que se hacen pasar como policías, de lo que el Secretario de Seguridad Pública ya tomó nota porque si en las colonias civiles andan vestidos de policías, pueden estar cometiendo delitos mayores y se va actuar. Por eso es importante la denuncia, que la ciudadanía haga sus denuncias”.

Por los asaltos, robos, crímenes que continúan en el municipio, dijo, “la delincuencia ha estado imperando en la localidad y es que cada vez somos más población y los policías son insuficientes, sin embargo, los operativos se ha venido realizando coordinados entre policías de los tres niveles incluidos elementos del Ejército Mexicano y Armada de México”.

Remarcó, “la gente critica que no son seguidos los patrullajes y no pueden ser intensos porque hay más de 600 colonias regulares e irregulares y necesitaríamos más de 600 patrullas, por eso también nos coordinamos con representantes de colonias, cantones y ejidos para con su participación, hacer más efectivo la prevención del delito y combate de la delincuencia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar