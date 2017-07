Se Debe Fortalecer la Frontera Sur en Materia de Seguridad: Eduardo Ramírez

Tapachula.- Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, manifestó que se debe fortalecer y cuidar más la frontera sur de México en materia de seguridad, es decir, se le debe dar la misma importancia que se le da a la frontera norte.

Durante una visita a la ciudad de Tapachula, Ramírez Aguilar aprovechó a hacer el llamado al Gobierno Federal para que voltee a ver a la frontera sur, sobre todo en los temas de seguridad y migración.

Eduardo Ramírez dijo estar seguro que existe toda la voluntad de las autoridades, “pero si no hacemos el llamado, que la sociedad nos pide que hagamos, pues las cosas podrían empeorar y lo que queremos es que cada día estén mejor”, anotó.

En este sentido señaló que habría que valorar la solicitud de más elementos de seguridad federal, para tener un mayor control de la seguridad, no solo en Tapachula, sino en toda la franja fronteriza, que genere una mayor confianza en la ciudadanía.

Ramírez Aguilar explicó que si bien es cierto que el tema de seguridad es competencia de las autoridades, también es cierto que como sociedad debemos participar y ser coadyuvantes en este tema, para beneficio de nuestra integridad y la de nuestras familias. La seguridad es un trabajo entre autoridades y la sociedad civil.

Por ello reconoció los programas Vecino y Taxista Vigilante, con los cuales se espera inculcarle a la sociedad la cultura de la denuncia, más no la cultura de hacer la justicia por propia mano. Comunicado de Prensa