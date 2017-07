Comerciantes Denuncian Represalias de la Administradora del Mercado “Soconusco”

* Por Exigir su Destitución.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- “En tanto con otros locatarios y por diversas irregularidades, hemos estado exigiendo el cambio o destitución de la Administradora del Mercado ‘Soconusco’; el pasado martes ejerció represión en mi contra al levantar y llevarse varios costales de verduras de mi puesto”, dijo Fernando Yax Tzunum, de la organización Impulsora en el Desarrollo de Mercados Región Soconusco, A.C.

Añadió, “la acción es una venganza y la ejercieron la administradora Cecilia Cigarroa, y el Director de Mercados; pero atrás de ellos ha de estar la Secretaria de Servicios Públicos Municipales, y temiendo algo peor, los responsabilizo de lo que pueda pasarle a mí o mi familia”.

Explicó, “el día de los hechos, el mercado ya se estaba cerrado, por lo que al revisar, noté que los costales de verdura de mi puesto no estaban y al buscarlos, estaban en la oficina de la administradora; ella argumentó que estaban ahí porque los recuperaron, ya que un ladrón se los llevaba, pero no tenían prueba de ello, cosa que me pareció infantil, ya que se nota claramente la intención de amedrentarme”.

“La mayoría de locatarios están conmigo y son miembros de la Asociación Civil, mientras que en estos y otros problemas la Administradora siempre se hace acompañar de solo 4 locatarias que les sirven de títeres y le firman todo lo que haga en contra de mi persona y local”. EL ORBE/ Alberto de la Cruz Aguilar