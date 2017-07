En Pésimo Estado la Carretera a Talquián

Unión Juárez, Chiapas; 21 de Julio.- Habitantes del ejido Talquián, de este municipio, se pronunciaron porque se realice una investigación en torno a la obra de pavimentación de la carretera que es su única vía de comunicación.

La inversión es de trece millones de Pesos del Gobierno Federal, y la obra de tres kilómetros que fue iniciada desde Diciembre de 2016, no tiene avances significativos.

Precisaron que por tratarse de una pendiente pronunciada, en las faldas del volcán Tacaná, se necesita de la utilización de materiales de calidad, si fuera asfalto, como lo están haciendo, debería tener un espesor de unos 15 centímetros.

Algunos tramos fueron hechos con anterioridad de concreto y han aguantado, toda vez que el agua de la lluvia baja con bastante fuerza y “lava” el material.

Esa obra ha tenido demasiados retrasos, ya van siete meses de trabajos y no hay avances, toda vez que a la constructora Tres Picos, presuntamente porque no le liberan los recursos no continúa.

Actualmente tienen varios días de no estar laborando, sobre todo porque, se sabe, se fueron a Tuxtla Gutiérrez, de donde es el ingeniero y los trabajadores, mientras la lluvia sigue causando estragos a lo poco hecho.

Otra problemática es que algunos tramos que ya fueron compactados y que por el mismo abandono no le pusieron la carpeta asfáltica, el agua ya arrastró el material, las cunetas ya se dañaron y apenas las construyeron.

El comisariado ejidal Rodolfo Miguel Gómez, en nada se preocupa por el bienestar de sus conciudadanos y le hicieron llamado para que no vaya a recibir la obra, toda vez que tiene demasiados desperfectos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González