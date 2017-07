Pobreza Extrema y Falta de Educación Originan Explotación Laboral Infantil

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Los más pobres y humildes que nunca han podido asistir a las escuelas para aprender a leer y escribir, unos porque sus progenitores no tienen dinero para la compra de útiles escolares y uniformes, y otros porque sus padres, en lugar de preocuparse por la educación y el aprendizaje de sus hijos, prefieren que estos se pongan a trabajar para que aporten dinero a la economía de la familia.

Un menor que dijo llamarse Juan (n) originario de Guatemala quien vive en esta ciudad al lado de su padre y tres hermanitos en un humilde cuarto ubicado en una colonia al norponiente de la ciudad, tiene 10 años de edad y su padre lo pone a trabajar con sus hermanos aseando calzado en el centro de la ciudad.

Urge que las autoridades o alguna institución se avoque a este delicado problema e intervenga para que los menores no sean obligados a trabajar y vayan a la escuela; aunque el menor señaló que apenas tienen para comer, menos tendrán para ir a la escuela. EL ORBE/Álvaro Islas Hernández

2.5 millones de niños trabajan en México;

STPS prevé cárcel a patrones

Según cifras del último Módulo del Trabajo Infantil (MTI), en conjunto con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 2 millones 450 mil niñas, niños y adolescentes (de 5 a 17 años) trabajan en México.

De estos, el 90% trabaja en una ocupación no permitida por la Ley Federal del Trabajo (LF) y más del 50% en una ocupación peligrosa por jornadas, lugares y condiciones que ponen en riesgo su vida.

Ante esto, el subsecretario de Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, advirtió que la legislación federal establece penas de uno a cuatro años de prisión y multas contra patrones que tengan a menores de edad trabajando en sus centros laborales sin las condiciones definidas por la LFT.

El Artículo 22 Bis de la LFT señala que, cuando las autoridades laborales detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores; y, al patrón que incurra en esta conducta, se le sancionará con las penas establecidas.

Explotación infantil

Rubí Salazar resaltó que durante este sexenio 600 mil niños han de dejado de trabajar en el país y que se buscará que en un futuro se erradique en su totalidad esta práctica.

Sin embargo, estas cifras distan mucho del reporte de la UNICEF que ubicó en 2007 a 3 millones de niños trabajadores en el país, número que se mantuvo hasta 2011 según el Módulo del Trabajo Infantil (MIT) y en cuya siguiente medición (2013) disminuyó drásticamente a 2 millones 523 mil.

De igual forma, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó en el marco del Día del Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio, que se trataba de 3.5 millones de niños los que laboraban en el país, un millón más del reportado por el gobierno.

El trabajo infantil no alivia la pobreza

“En la medida en que se permita y se tolere el trabajo infantil, lo que se está haciendo es dar pauta a la reproducción del círculo de la pobreza”, advirtió el subsecretario.

Subrayó que la protección social a las familias mexicanas en condiciones de vulnerabilidad debe ser una prioridad, porque es la forma también en que el problema del trabajo infantil en México pueda ser erradicado. AGENCIAS