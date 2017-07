Escuela Secundaria Apoya a Jóvenes Migrantes Para Continuar sus Estudios

* En Frontera Talismán.

Tuxtla Chico, Chiapas; 23 de Julio.- Niños mexicanos y guatemaltecos obtienen importantes beneficios a través de la escuela Telesecundaria “José Francisco Blake Mora” de Frontera Talismán, municipio de Tuxtla Chico, informó su directora Luciana Valencia Ruiz.

Destacó que la institución educativa ingresó a un programa denominado “Escalera”, que comprende que el joven una vez que egrese de la secundaria cuenta con un vale que le permite acceder a cualquier escuela preparatoria, toda vez que ya va incluido el pago de su ficha, de la inscripción y cuatro semestres, para que ya no tenga la preocupación de buscar el dinero para seguir estudiando.

Se trata de un programa abierto para todo joven que egresa del nivel secundaria, no importa si es de México o es de Guatemala, “nosotros como escuela hicimos el trámite y afortunadamente salimos beneficiados, aplica para todo el grupo”.

Valencia Ruiz señaló que en la Telesecundaria a su cargo solamente son 15 los egresados, de los cuales dos van a regresar a Guatemala a estudiar la preparatoria y también les aplica la beca “Escalera”, por lo que ya se hicieron las gestiones correspondientes.

En ese plantel hay un promedio de 35 alumnos de Guatemala en los diversos niveles, el resto son mexicanos, de los egresados son cinco del vecino país, unos vienen de Malacatán, otros de El Carmen, San José Suchiate, entre otras comunidades lejanas, como son el caserío San Luciana. La mayoría viene de sectores marginados, hay una niña que camina dos horas de venida y dos horas de regreso todos los días.

Sobre el por qué niños guatemaltecos vienen a cursar sus estudios a la escuela ubicada en la frontera, del lado mexicano, “es la garantía que se les da de una buena educación, no se cobra inscripción, ni cuotas durante todo el ciclo escolar, se le dan todas las facilidades al niño, ya que además se les dota de uniforme, mochila, útiles escolares, proporcionado por el gobierno del estado”.

La institución está dentro del programa escuela de tiempo completo, de 8:00 a 17:00 horas, por lo que se incluye alimentación de calidad, que va desde guisados, sopa, postre y refresco todos los días y a pesar de ser una escuela ubicada en la zona fronteriza, se cuenta con un alto índice de seguridad, cero drogas, cero embarazos, al que va a ingresar se le aplica el examen antidoping, que aunque genera gastos, se busca tener alumnos sanos.

Cuentan, explicó, con el apoyo de diversas instituciones, acude el CENTRA, Secretaría de Salud, psicólogos. Los niños guatemaltecos han informado que se sienten seguros, ya que en el vecino país hay muchos problemas.

Hizo un reconocimiento a los maestros de la institución por su invaluable trabajo, ya que no participan en movilizaciones magisteriales, “estamos dedicados a laborar en conjunto, tenemos todas las aulas climatizadas y un laboratorio completo”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González