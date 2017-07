Necesario Realizar Acciones Preventivas Contra la Roya

* En Plena Temporada de Lluvias.

Tapachula, Chiapas; 23 de Julio.- “La roya del café tiene 4 fases, la lenta es de junio hasta agosto y es la mejor época para realizar acciones preventivas. Ahora, por la lluvias presentadas, se estima que habrá buena cosecha para aquellos que trabajan sus cafetales”, dijo Efraín Ceja Isiordia, consultor especializado en café agroecológico.

Añadió, “se debe a las condiciones por los precipitaciones en tiempo, porque la plantaciones de café requieren de un tiempo de estrés y eso ha de ser de seca y acompañado de un periodo de lluvias, en ese transcurrir debe haber un intervalo para una buena floración”.

Indicó, “al lograr esa buena floración en su momento puede haber buena fructificación. Hasta ahora todo está para que haya una buena cosecha para los que trabajan su cafetal, y con respecto a la roya, ahorita acaba de pasar su etapa de decadencia”.

Reiteró, “la etapa lenta es la mejor época para hacer los trabajos preventivos con cobres. La etapa acelerada es de septiembre a diciembre, y si no hacemos alguna acción necesitamos usar productos fungicidas sistémicos que penetran en el tejido de la hoja.

“Tenemos experiencia al trabajar con productores agroecológicos, donde recepamos desde hace un año y se hizo con variedades susceptibles a la roya y después de un año de aplicar puro cobre, no se le encuentra ninguna pústula”, dijo.

“Debemos de convivir con la roya, no nos debemos asustar; pero haciendo las acciones en su momento y ya en la etapa acelerada no tiene caso hacer alguna aplicación, menos en enero y febrero, que es su etapa máxima”.

Indicó, “luego viene su etapa en decadencia, que es en los meses de marzo, abril y mayo, donde ya no tiene caso aplicar ni Alto-100, porque es tirar el dinero. Por eso en la etapa junio-agosto, debe hacerse un programa preventivo en el control de la roya del café y los que ya están trabajando sin duda tendrán buena producción”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar