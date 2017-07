En Pésimo Estado el Mercado Soconusco

*Ingresos de Baños Para Remodelación: Librado Morales.

Tapachula, Chiapas; 25 de Julio.- Locatarios de los mercados de la ciudad, exigen que el Ayuntamiento transparente los ingresos por concepto de baños públicos, toda vez que no se sabe el destino que tiene el dinero.

Se pronunciaron porque los recursos correspondientes al derecho de piso, tanto en los mercados como a los comerciantes informales en vía pública también sean transparentados.

Los sanitarios están antihigiénicos, en muy mal estado y con falta de agua, por lo que piden que parte de esos ingresos se utilicen para rehabilitarlos.

Librado Morales Sánchez informó que solamente en el mercado “Soconusco”, donde él es locatario, por concepto de baños ingresan un promedio de siete mil Pesos al día y no se sabe en qué es invertido se recurso.

El inmueble presenta severos daños en su infraestructura por falta de mantenimiento y el argumento de la autoridad municipal es que no hay dinero, “entonces que utilicen lo que entra por concepto de baños y derecho de piso para mandarlo a rehabilitar, toda vez que el techo está muy averiado”, dijo.

Con la actual administración no ha habido respuesta para darle mantenimiento al mercado, el piso está en mal estado, lo mismo que la red de drenaje y electricidad.

Otra problemática que padecen es la inseguridad y tampoco hay solución por parte del Ayuntamiento a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, manifestó.

El dinero por concepto de derecho de piso que le cobran tanto a cada uno de los más de 400 locatarios como a las canasteras se va a un barril sin fondo porque no es regresado para mantenimiento. aseveró.

Hay un poste de madera del cableado de la CFE que está a punto de caer sobre el mercado y esa empresa se ha negado a sustituirlo por uno de concreto, y ni el Ayuntamiento ha hecho las gestiones para prevenir una desgracia, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González