Farmacia del Ahorro Funcionará 24 Horas

*Aplaude Población de Suchiate.

Suchiate, Chiapas, 26 de julio.- A pesar que propietarios de farmacias locales carecen del surtimiento de medicamentos al cien por ciento, se oponen a la apertura de una farmacia que funcionará las 24 horas del día, informó el presidente de la Colonia Centro, Javier Ovilla Estrada.

Otro de los beneficios de esta farmacia que desde hace varios meses debió de haber entrado en operaciones, es que proporcionará servicio médico sin ningún costo.

Precisó que no está en contra de las empresas locales, pero ya es tiempo que este municipio cuente con nuevos servicios ante la inoperancia del Centro de Salud que carece de medicamentos.

Después de las 10 de la noche cuando alguien se enferma y acude al Centro de Salud, efectivamente recibe la atención médica, pero lamentablemente no hay medicinas y los familiares del paciente tienen que ir hasta Tapachula porque las farmacias del pueblo están cerradas, situación que les ocasiona más gastos económicos.

Las personas enfermas podrán acudir al consultorio de orientación médica gratuita y al salir comprar sus medicamentos, por lo que reiteró el llamado a las autoridades para que permitan que esa nueva farmacia empiece a funcionar, ya que lo único que se busca es beneficiar al pueblo.

Ovilla Estrada reiteró su llamado para que las empresas farmacéuticas locales familiares no se opongan a la llegada de ese establecimiento, lo que mejor deben de hacer es surtir y volverse competitivos, toda vez que deben ser conscientes que no tienen la capacidad de surtimiento, es decir cuando se llega a buscar algún medicamento no lo tienen y eso provoca incomodidad entre la población que le urge encontrar medicinas para su paciente. EL ORBE/Rodolfo Hernández González