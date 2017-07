Se Organizan en Colonias Contra la Inseguridad

*Se Coordinan con Autoridades.

Tapachula, Chis., 26 de julio. Hubo un tiempo en que las autoridades ignoraron a los presidentes de colonias y la delincuencia se incrementó; pero ahora con los operativos y al volver a tomarnos en cuenta, se redujeron un poco los delitos, dijo Nolberto Carrión Romero, presidente de la colonia Valle Hermoso con unos 600 habitantes.

Con la presencia policiaca en nuestra colonia, los delincuentes se han alejado; pero lo que sí es cierto es que antes no había ninguna seguridad ya que las pandillas y grupos de delincuentes cada rato se metían a las casas a robar y ahorita ya no hay tantos robos, por eso los operativos deben seguir de forma permanente, señaló.

Abundó, en estos días hemos tenido un poco de tranquilidad por eso pedimos que no se dejen de realizar los patrullajes y es que hace poco también seguido habían riñas callejeras y se daban muchos lesionados, incluso hubieron muertos y eso sumado a los robos nos hacían vivir en la zozobra porque las autoridades no asumían su responsabilidad.

Dijo, en esa bandas de asaltantes y rijosos habían extranjeros y también consumían drogas, los que al no ser controlados por alguna autoridad, se crecieron y ya estaban echando a perder a nuestros niños y jóvenes; aunque por eso ahora algunos padres están molestos porque nos culpan de que la policía los anda acosando; pero el efecto en general es positivo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar