Abandonada la Construcción del Puente de la Tercera Oriente

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio.- Habitantes de tres colonias ubicadas al nororiente de la ciudad, denunciaron que tiene más de dos meses que quedó abandonada la construcción del puente de la 3ª Calle Oriente, sobre el río Texcuyuapan.

Un grupo de colonos señaló que la obra inició en el mes de Febrero de este año y el representante de la empresa de la que no recuerdan su nombre, se comprometió a terminar en dos meses y medio, con el argumento de que pondría trabajadores durante la noche.

No saben qué sucedió, pero de la noche a la mañana esa empresa, de la cual había semanas que no se presentaba ninguno de sus trabajadores, se retiró y enviaron una nueva constructora que tampoco ha tenido avances en los trabajos y ya tiene más de dos meses que no llega a pararse ni un albañil.

Presuntamente toda esta problemática se debe a que no les han pagado los avances, pero el Ayuntamiento no ha dado ningún informe al respecto, menos el secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña, que nunca se encuentra en su oficina y tampoco ha llegado al lugar donde se realiza la construcción.

Los inconformes de las colonias Mil Garzas, Monroy, Francisco Villa y de quienes habitan en la Tercera Oriente Prolongación, explicaron que cuando había clases tenían debían dar mucha vuelta y muchas personas que se atrevieron a cruzar entre los muros, se cayeron al río.

La primera empresa llegó a retirar los señalamientos preventivos que colocó, y los automovilistas, desconociendo el puente en construcción, se meten y ya ha habido algunos accidentes, sobre todo con aquellos que van en estado de ebriedad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González