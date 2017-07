Coapatap No Atiende Fugas de Agua

*Se Inconforman Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio.- “Como ya conocen mi número, ahora en las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado ya no toman la llamada cuando les hablo para recordarles que quedaron muy formales de reparar dos fugas de agua”, denunció José Sánchez Luna.

Desde hace varios meses, dijo, en la 10ª Avenida Sur, entre Cuarta y Sexta Poniente, hay dos fugas donde todos los días se desperdician miles de litros de agua, además de ocasionar daños al asfalto.

En varias ocasiones hizo el reporte a las oficinas de Coapatap y la persona que le atendía siempre le respondió que enviarían la cuadrilla para realizar la reparación del desperfecto, precisó.

Nunca enviaron al personal y ahora cada que llama ya ni le contestan, toda vez que su número lo tienen identificado y prefieren no atender la queja de la fuga de agua, explicó.

Sánchez Luna manifestó que esto provoca que el agua a los domicilios llegue sin presión, por lo que tanques y tinacos no se llenan y les causa problemas porque se quedan sin agua.

Hizo un llamado al nuevo Director del organismo para que se ponga trabajar y atienda esta y otras fugas que hay en la ciudad, toda vez que ellos argumentan que la planta potabilizadora ya no tiene capacidad, pero desperdician miles de metros cúbicos de agua diariamente.

Otra inconformidad de los habitantes de ese sector, cercano al centro de la ciudad, es que los recibos llegan bastante caros y ninguna autoridad ha querido realizar la revisión de las tarifas a fin de que se normalice esta problemática. EL ORBE/Rodolfo Hernández González