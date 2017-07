Pésimo Servicio de Electricidad en Fraccionamiento Los Coquitos

Tapachula, Chiapas; 27 de Julio.- Por el pésimo servicio que les presta la Comisión Federal de Electricidad, protestaron habitantes del fraccionamiento “Los Coquitos”.

La profesora Blanca Leticia Morales Aguilar precisó que se reunió un grupo de vecinos, no llegaron todos porque la mayoría trabaja, con la finalidad de hacer la denuncia ante este rotativo, toda vez que ya están hartos que la CFE los deja sin el servicio durante horas.

Durante la noche del miércoles 26 de Julio no tuvieron energía eléctrica y ayer jueves toda la mañana estuvieron en las mismas condiciones, dijeron.

El personal que ha llegado a realizar las reparaciones, les ha informado que son las cuchillas las que se desconectan, pero tampoco hacen las reparaciones correspondientes para solucionar el desperfecto, solo llegan a hacer remiendos y por ello la problemática es de todos los días, desde hace dos meses.

El calor es insoportable y no pueden utilizar sus ventiladores, aseguró, a muchas familias se les han descompuesto sus aparatos, como son refrigeradores y televisores, así como los alimentos.

Los habitantes responsabilizaron a la empresa Housing Bahe de no haber entregado una red eléctrica pública y de los domicilios en óptimas condiciones, toda vez que al parecer que hay cortos circuitos entre el cableado subterráneo.

Otros habitantes de este fraccionamiento ubicado paralelo a la carretera que va al ejido Nicolás Lagartero, hizo un llamado tanto a la citada constructora como a la CFE para que ya actúen con responsabilidad y hagan las reparaciones, de lo contrario los habitantes continuarán padeciendo la falta de electricidad.

Hay alimentos de bebés y medicamentos que se les han echado a perder por falta de refrigeración, aseveran, ya no están dispuestos a seguir soportando esta situación y están dispuestos a realizar acciones drásticas para ser atendidos.

El servicio de electricidad es pésimo, pero si dejan de cubrir el costo de un recibo, inmediatamente les llegan a realizar el corte, además de cobrarles reconexión.

También temen ser asaltados porque deja de funcionar el alumbrado público y muchos ya llegan tarde de trabajar. EL ORBE/Rodolfo Hernández González