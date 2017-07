En Emocionante Partido, Pierde Cafetaleros 2-1 Contra Cimarrones

Tapachula; 28 de julio.- Cimarrones derrotó dos goles por uno a Cafetaleros de Tapachula en el partido correspondiente de la Jornada 2 del Apertura 2017 del ASCENSO Bancomer MX.

Los anotadores del cuadro sonorense fueron Luis Oropeza (27’) y Gustavo Ramírez (45’+2). Del lado chiapaneco fue Adolfo Domínguez al minuto 59.

Cafetaleros y Cimarrones de Sonora arrancaron con mucha intensidad. Los dos cuadros comenzaron bien su presentación en territorio chiapaneco.

El primer tanto de la noche llegó por vía de Luis Oropeza, de Cimarrones. El elemento sonorense recibió un pase filtrado y no dudó en marcar con una gran definición venciendo al cancerbero Carlos López.

A pesar de estar arriba, el rendimiento de Cafetaleros no bajó, sino todo lo contrario, buscaron con mayor enjundia el empate y descontar el marcador.

Una falta en la recta final del primer tiempo cayó como balde de agua fría para Tapachula. Gustavo Ramírez, de Cimarrones, cobró un tiro libre que terminó en las redes. El atacante le pegó un fuerte disparo que López no logró detener.

En la segunda mitad, Cafetaleros mejoró notablemente. El equipo de Chiapas estuvo siempre poniendo peligro en el área de Gabino Espinoza.

Fue hasta el minuto 60 cuando Adolfo Domínguez metió un potente derechazo para descontar. Los dirigidos por Francisco Ramírez iban en ascenso, seguían las constantes llegadas y el empate se veía más factible que el tercer tanto de los sonorenses.

El poderío cafetalero seguía. Las llegadas de los verdinegros eran con más frecuencia y Cimarrones sufría. Los de Sonora se dedicaban a defender ante la presión chiapaneca.

A pesar del duro segundo tiempo que dio Cafetaleros, no lograron igualar el marcador en la cancha del Estadio Olímpico de Tapachula. AGENCIAS