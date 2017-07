Se Despide Leopoldo González de la Diócesis de Tapachula

* Luego de 12 Años de Servicio.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- El padre Leopoldo González González se despidió este viernes de la Diócesis de Tapachula donde durante doce años fue el Obispo, tras su llegada en el año 2005.

Entrevistado al concluir la eucaristía en el Seminario Menor, agradeció a la comunidad por todas las muestras de apoyo y solidaridad durante su estancia en esta región “y también una palabra de gratitud al Señor al darme la gracia de vivir estos doce años en medio de esta comunidad, donde la bondad de las personas de difícil de olvidar”.

“Estuve en los momentos de dificultad y también en los momentos de alegría, caminamos momentos difíciles como sucedió durante el ‘Stan’, cuánta situación de dolor, cuánta situación de necesidad, pero también cuántos testimonios de tantas personas, no se me borra la tarde del 5 de octubre de 2005, las personas de Puerto Madero llegaban aquí al seminario menor, solamente con su ropa mojada porque no pudieron rescatar nada más, vinieron en busca de alojo”, precisó.

Hizo un reconocimiento a los sacerdotes de la Diócesis de Tapachula, comprometidos en la búsqueda del bien de la comunidad que pasaba por momentos de tragedia, cuyas acciones continúan realizando día con día, precisó.

“La página del Evangelio nos ha presentado la explicación que Jesús hace de la parábola del sembrador. Bien la conocemos. Resalto un aspecto: el sembrador riega la semilla en todos los terrenos, sin negarla a ninguno. Esto no da grande esperanza a cada uno, porque en nuestra persona hay los 4 tipos de tierra y aún en lo más duro el Señor no deja de sembrar su semilla”, añadió.

El kerigma: siempre hemos de hacer escucha y buscar hacer sentir la buena noticia del amor de Dios que se nos ha mostrado en Cristo Jesús para atraernos y ayudarnos a volver de nuevo a él, fuente de vida eterna. EL ORBE/Rodolfo Hernández González