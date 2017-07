Continúan las Quejas Contra COAPATAP

* Desatiende Fugas de Agua en la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- De nada sirve que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP) tenga un nuevo director si los problemas persisten en la ciudad, denunció la usuaria Doris Vilchis.

Señaló que en la 5ª Privada Sur y 16ª Calle Oriente, se presentó una fuga de agua y en las oficinas del Coapatap señalaron que no la podían reparar porque carecen de los materiales, entre ellos un tubo de PVC de 4 pulgadas.

Desde que rehabilitaron la citada calle y cuya obra quedó inconclusa, la tubería del agua quedó expuesta a la intemperie y muchas personas que llegan arrojar basura y desechos de materiales de la construcción rompieron el tubo, provocando que se presente una fuga de agua.

Vilchis calificó de lamentable que ese organismo con ingresos de varios millones de Pesos al mes por consumo de agua entubada, no tenga en sus almacenes la tubería para realizar la reparación y argumenta que ninguna empresa en la ciudad les pueda surtir.

Precisó que cada que llega el agua se desperdician miles de litros cúbicos, pues el tubo sigue expuesto, y lamentó que el Ayuntamiento no se ponga a trabajar como debería ser, situación que calificó de preocupante porque el recibo llega con toda puntualidad y quien no paga le llegan a realizar el corte.

Ese y otros desperfectos en el sistema de agua potable han sido reportados pero no hay la atención con el argumento de que no tienen materiales. EL ORBE/Rodolfo Hernández González