Inconformidad Generalizada por las Altas Tarifas de la CFE en la Frontera Sur

Suchiate, Chiapas; 29 de Julio.- En contra de los abusos por las altas tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la frontera sur, se pronunciaron usuarios que exigen la intervención d los legisladores.

En representación de los inconformes, el presidente de la Colonia Centro, Javier Ovilla Estrada, dijo que es lamentable que ninguna autoridad, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como los legisladores, no atienden la problemática que representan las altas tarifas que afectan la economía de las familias de escasos recursos económicos.

Ha exhortado al resto de los representantes de los colonos de la cabecera municipal y de la zona urbana para que se unan y no permitir que esa empresa siga cometiendo abusos.

También se pronunció en contra del cambio de los medidores por parte de la empresa a través de prestadores de servicio, toda vez que los usuarios están en desacuerdo porque aparte de hacerlo de manera arbitraria, desconocen los beneficios que podría traerles.

En breve, explicó, la CFE pondrá en marcha el cambio de medidores tradicionales por unos digitales, por lo que convocó a los usuarios a no dejar que se lleven el medidor actual, “pues es de tu propiedad, lo pagaste cuando hiciste tu contrato con CFE”.

Será como una especie de una ficha de teléfono inteligente, es decir, el medidor va a ir indicando cuanto queda de saldo, “si quieres más luz, tendrás que abonarle otra ficha de acuerdo a lo que consumas”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González