Insuficientes los Apoyos Para Impulsar Cafeticultura

Indalecio Flores Bahamaca, dirigente regional de la CNC.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- “El cultivo y producción de café en Chiapas es muy importante por la generación de empleos y las divisas al país, lo que se obtiene con su exportación; pero los apoyos del Gobierno no son suficientes para el campo y la productividad”, dijo Indalecio Flores Bahamaca, dirigente regional de la CNC.

Indicó, “generalmente los pocos recursos se dan a destiempo para su cultivo e insumos. Los apoyos que han venido del Gobierno Federal son muy limitados, y los del Estado aún no lo vemos, por lo que pedimos haya mejor atención para la autosuficiencia alimentaria”.

Señaló, “la SAGARPA ha otorgado insumos, pero este año se necesitan más ya que muchos de los productores carecen de suficientes insumos, necesitan para la labores culturales y la renovación de sus cafetales. Con los insumos que llegan no basta para todas las plantaciones de café.

“Necesitamos un Gobierno que vea la forma de mantener y superar la producción de café, porque después de la producción petrolera es la cafeticultura la que más divisas ingresa y lo principal es que da empleos y evita que la población rural emigre más a la ciudad u otros Estados”, dijo. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar