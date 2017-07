Están Fallando las Políticas Públicas Encaminadas a Brindar Seguridad

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- “No hay seguridad interior y lo que nos están fallando son esas políticas públicas encaminadas a brindar seguridad pública en el interior de nuestro territorio estatal y nacional”, expresó Manuel de Jesús Márquez González, representante del Colegio de Abogados del Soconusco.

“Se necesita controlar el incremento de la inseguridad para que haya desarrollo en las actividades que cada uno de los ciudadanos lleva a cabo; pero además, uno de los más importantes y que no se puede ejercer cabalmente, es el trabajo, no hay rendimiento laboral ni empresarial”, indicó.

“Demandamos al régimen en turno que restablezca las condiciones de seguridad pública para no frenar el desarrollo, necesitamos un clima de seguridad y tranquilidad, no de inseguridad como ha venido prevaleciendo pese a las reuniones y anuncios de coordinación de las instancias policiales”, expresó.

“Las autoridades ya deben dejar de lado el tratar de convencer con estadísticas, porque la realidad les contradice y crece la desconfianza, lo que deben hacer es ocuparse en tener más policías y mejor capacitados, y en Tapachula hacen falta para garantizar la seguridad”, dijo.

Además señaló, “el nuevo sistema penal acusatorio no está dando buenos resultados, porque en lugar de ayudar a reducir la inseguridad, por diversos factores y también falta de capacitación desde los policías y ministerios públicos, los detenidos luego son puestos en libertad por los jueces”.

Dijo, “en vez de reducirse la inseguridad, a diario vemos que sigue creciendo, de ahí que los agraviados ya no denuncian al saber que se liberan a los que cometen delitos, y aunque no lo queremos eso está llevando a linchamientos, a la irritación social que busca hacerse justicia”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar