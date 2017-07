Población Inconforme con los Colores de las Letras Turísticas Instaladas en el Malecón

* Es Buena la Intención Pero el Diseño no es el Adecuado, Afirman.

Tapachula, Chiapas.- Opiniones divididas causaron las letras emblemáticas de Tapachula que el ayuntamiento municipal instaló en el Malecón del Río Coatán, ya que para la mayoría de la población, los colores que decidieron incluir en el diseño de las letras no fueron los adecuados.

Algunas personas criticaron que no se haya consultado a la ciudadanía, o no se haya lanzado una convocatoria para que la sociedad participara enviando diseños y ver cuál era de más agrado.

Según el Ayuntamiento, la decisión del color y diseño de las letras emblemáticas, fue tomada por un comité de empresarios relacionados al sector turístico, quienes optaron por esos colores para darle una identidad especial a Tapachula, “y no parecerse a los demás”.

Ante las diferentes opiniones, el rotativo EL ORBE hace un llamado a la población a que envíe los diseños que creen pueden favorecer para que las letras emblemáticas destaquen más, y una vez teniendo dichos diseños, presentárselos al Ayuntamiento para que los tome en cuenta, en caso de realizar algún cambio.

Por lo pronto, se aplaude la intención de querer dar un impulso al turismo en Tapachula, pero siempre y cuando la opinión pública sea tomada en cuenta. LA REDACCIÓN