Detecta Auditoría Superior de la Federación Desvío de Recursos en el “Seguro Popular”

*En 28 de los 32 Estados del País.

Tapachula, Chiapas; 31 de Julio.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en las verificaciones que se han hecho en el uso y destino de los recursos en programas federales, irregularidades en alrededor de 6 mil millones de Pesos del Seguro Popular, tan solo del 2016.

De esos, unos mil 500 millones representan un subejercicio, es decir, no se gastaron, pero tampoco se devolvieron.

Los otro cuatro mil 500 millones restantes, se supone que se usaron para distintas causas, menos para lo que fueron etiquetadas, incluso se cree que gran parte de esos recursos pudieron haber llegado a cuentas ajenas.

Al revisar el “Seguro Popular”, la ASF encontró problemas en 28 de los 32 Estados del país. Las únicas entidades que lograron la transparencia plena fueron Coahuila, Colima, Tlaxcala y Zacatecas.

En el otro extremo, las cinco donde se concentra el mayor número de recursos desviados son: Oaxaca con 796 millones, el Estado de México con 750 millones, Michoacán con 680 millones, Chiapas con 618 millones y Veracruz con 330 millones de Pesos.

Las investigaciones siguen, y en nuevos casos, la ASF adelantó que hay irregularidades en los Estados, en donde los encargados del “Seguro Popular”, reportaron supuestas compras de medicamentos que no están en el catálogo que establece específicamente el programa.

Hasta ahora no se ha dado a conocer a los presuntos responsables, ni las sanciones a las que se han hecho acreedores.

La ASF y ninguna otra dependencia tampoco han informado si han descubierto el destino que tuvieron esos millonarios recursos, o la manera en las que los van a recuperar. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello